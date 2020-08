Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Autodesk : au-dessus des attentes au dernier trimestre Cercle Finance • 26/08/2020 à 10:47









(CercleFinance.com) - Annoncés dans la nuit, les résultats trimestriels du groupe Autodesk sont marqués par une hausse de +15% des revenus, portés à 913,1 millions de dollars. Le BPA en données ajustées, pour sa part, s'affiche à 98 cents. C'est 8 cents de plus que ce qui était attendu par les analystes. S'agissant de ses attentes, Autodesk confirme anticiper un BPA annuel compris entre 3,72 et 3,90 dollars.

Valeurs associées AUTODESK INC NASDAQ +0.17%