Autodesk : accord pour l'acquisition d'Innovyze

(CercleFinance.com) - Autodesk annonce la signature d'un accord définitif pour l'acquisition d'Innovyze, spécialiste des logiciels d'infrastructures de l'eau, moyennant un montant d'un milliard de dollars net de trésorerie et sujet à des ajustements. Les solutions de modélisation, de simulation et d'analyse prédictive d'Innovyze permettent notamment de centraliser la visibilité des actifs d'infrastructure des réseaux de distribution et collecte d'eau afin d'optimiser les dépenses d'investissement et d'exploitation. L'éditeur de logiciels précise que cette transaction est assujettie aux conditions de clôture habituelles et devrait être finalisée au cours du premier trimestre de son exercice 2021-22, se terminant le 30 avril 2021.

