Autodesk: abaissement des objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 27/05/2022 à 09:13

(CercleFinance.com) - A l'occasion de ses résultats de premier trimestre comptable, Autodesk indique abaisser ses objectifs annuels, ne prévoyant plus désormais qu'un BPA ajusté entre 6,43 et 6,66 dollars, une marge opérationnelle ajustée d'environ 36% et des revenus entre 4,96 et 5,06 milliards.



Sur le trimestre écoulé, l'éditeur de logiciels d'entreprise a réalisé un BPA ajusté en croissance de 39% à 1,43 dollar, et une marge opérationnelle ajustée améliorée de six points à 34% pour des revenus en hausse de 18% à 1,17 milliard (+17% à changes constants).



'La vigueur de l'ensemble de nos produits et régions, une performance concurrentielle vigoureuse et une discipline de coûts continue ont généré croissance des revenus, expansion des marges et génération de free cash-flow robustes', explique la CFO Debbie Clifford.