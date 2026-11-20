À contre-courant de la tendance à Francfort (-1,5% pour le DAX), AUTO1 Group gagne 1,8% à près de 13,4 EUR, bénéficiant d'un relèvement de recommandation de Berenberg de "conserver" à "acheter" sur le titre de ce spécialiste des plateformes numériques de vente d'automobiles.

"Les résultats du 3e trimestre d'AUTO1 ont fait ressortir une rentabilité unitaire record, mais une croissance des volumes nettement ralentie, l'offre ayant été limitée par un écart croissant entre les attentes des acheteurs et celles des vendeurs en matière de prix", note le courtier dans le résumé de sa note de recherche.

"Le groupe a confirmé ses prévisions, même si l'EBITDA ajusté est désormais attendu dans le bas de la fourchette annoncée", poursuit Berenberg, qui abaisse son objectif de cours de 25 à 23 EUR, mais souligne la chute d'environ 40% du cours de l'action depuis sa dernière analyse du dossier en juillet.