Auto Trader en marche avant grâce au relèvement d'un courtier

Auto Trader gagne 1,6%, à 564 GBX, à Londres, à la suite du relèvement par Berenberg de sa recommandation de "conserver" à "acheter", avec un objectif de cours porté de 510 à 660 GBX, sur le titre de la plateforme britannique de vente de voitures d'occasion.

"Le principal point positif des résultats d'Auto Trader au titre du 1er semestre de l'exercice 2027 réside dans le redressement du nombre de distributeurs, supérieur à nos prévisions et aux attentes du consensus", souligne le courtier.

Selon Berenberg, cette évolution montre que les mesures correctives prises à la suite des difficultés rencontrées lors du déploiement de Deal Builder commencent à porter leurs fruits, améliorant ainsi les perspectives du titre.