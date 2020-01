Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Australie-Une tempête provoque des inondations, des feux toujours actifs Reuters • 18/01/2020 à 04:04









MELBOURNE, 18 janvier (Reuters) - Des tempêtes ont balayé samedi certaines zones de la côte Est de l'Australie, ravagée depuis septembre dernier par des feux de forêt, provoquant des inondations et la fermeture d'axes routiers, mais une centaine d'incendies étaient toujours actifs à travers le pays où la sécheresse prédomine. Les Etats de Victoria, Nouvelle Galles du Sud et Queensland, les plus touchés par les flammes, font désormais face à des pluies battantes qui ont provoqué des inondations, des coupures de courant et la fermeture par précaution de certains axes routiers majeurs. Aucun dégât important n'a été rapporté pour le moment, alors que les autorités du Queensland ont prévenu que les précipitations, les plus importantes depuis plusieurs mois, devraient se poursuivre au fil du week-end. De nombreux parcs et attractions touristiques ont été fermés. Le département des pompiers de Nouvelle Galles du Sud a dit se réjouir de l'arrivée de la pluie, qui contribuera selon lui à contenir les 75 incendies actifs dans l'Etat, tout en indiquant que certaines zones n'avaient pas bénéficié de ce répit météorologique. Les feux de forêt qui ravagent le pays ont jusqu'à présent fait 29 morts, détruit plus de 2.500 habitations et brûlé des millions d'hectares. (Lidia Kelly; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.