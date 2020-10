Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Australie-Un homme dans un état critique après une attaque de requin Reuters • 25/10/2020 à 09:46









SYDNEY, 25 octobre (Reuters) - Un homme de 59 ans se trouvait dimanche dans un état critique après avoir été attaqué par un requin à la Grande Barrière de corail en Australie, ont fait savoir les sauveteurs. L'homme, qui pratiquait la pêche sous-marine lors de l'attaque, a été transporté à l'hôpital où il est soigné pour des blessures graves. "Il est resté dans un état critique après nos interventions et il subit actuellement une intervention chirurgicale d'urgence à l'hôpital", ont indiqué les médecins. Depuis le début de l'année, l'Australie a recensé sept attaques mortelles de requins dont deux dans l'Etat de Queensland où a eu lieu l'attaque de dimanche. (Paulina Duran, version français Matthieu Protard)

