Australie-La côte Est balayée par la pluie, un répit face aux incendies

MELBOURNE, 17 janvier (Reuters) - De violents orages accompagnés de fortes précipitations balayaient vendredi la côte Est de l'Australie, ravagée depuis septembre dernier par des feux de forêt, offrant un répit aux agriculteurs qui luttent contre plusieurs années de sécheresse. Les incendies ont causé la mort de 29 personnes et tué des millions d'animaux, détruit plus de 2.500 habitations et ravagé une surface équivalente à près d'un tiers de la superficie de l'Allemagne. Les Etats de Victoria, de Nouvelle Galles du Sud et de Queensland, parmi les plus affectés par les feux de forêt et la sécheresse, se sont réjouis de l'arrivée de la pluie cette semaine. Les pompiers ont prévenu que les précipitations ne permettraient pas d'éteindre l'ensemble des foyers, mais qu'elles contribueraient grandement à contenir les flammes. D'après le service météorologique de l'Etat de Nouvelle Galles du Sud, les chutes de pluie devraient se poursuivre dans les prochains jours, alors que certaines zones de l'Etat font face à une importante sécheresse depuis trois ans. Les précipitations ont contribué à améliorer la qualité de l'air dans le pays, mais Sydney, Canberra et Melbourne demeuraient vendredi parmi les 100 villes les plus polluées au monde, selon le classement d'AirVisual. Les autorités de Melbourne s'attendent à ce que la ville se retrouve de nouveau sous un nuage de pollution. (Lidia Kelly; version française Jean Terzian)

