Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Australie-La banque centrale abaisse son taux directeur à un plus bas inédit Reuters • 19/03/2020 à 05:01









SYDNEY, 19 mars (Reuters) - La banque centrale australienne a abaissé jeudi son taux directeur pour la deuxième fois ce mois-ci à l'issue d'une réunion imprévue de politique monétaire. La Banque de réserve d'Australie (RBA) a abaissé son taux directeur d'un quart de point à 0,25%, soit un plus bas inédit, et a indiqué que son comité directeur ne durcirait pas sa politique monétaire tant que les objectifs d'inflation et d'emploi de la RBA ne seraient pas atteints. Cette annonce intervient dans le cadre d'une coordination mondiale inédite entre les banques centrales et gouvernements depuis le début de la semaine afin de faire face à l'impact économique de l'épidémie de coronavirus. (Swati Pandey; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.