Australie-Facebook menace d'interdire le partage d'articles de presse

SYDNEY, 1er septembre (Reuters) - Facebook FB.O a fait savoir mardi qu'il bloquera le partage d'informations de presse sur ses plateformes en Australie si un projet de loi destiné à contraindre les géants américains du numérique à rémunérer les groupes de presse locaux pour la mise en avant de leurs contenus venait à être promulgué. Dans le cadre d'une réforme de la règlementation sur le numérique, l'Australie doit devenir cette année le premier pays au monde à demander à Facebook mais aussi à Google GOOGL.O de payer pour les informations provenant de groupes de presse, via un système inspiré de la redevance. Un dirigeant du réseau social a déclaré que le projet de loi méconnaissait la dynamique d'internet et allait nuire aux organisations de presse. "Ce n'est pas notre premier choix - c'est notre dernier. Mais c'est le seul moyen de se protéger contre une issue qui défie la logique et va nuire, non pas aider, à la vitalité à long-terme du secteur australien de l'information et des médias", a dit Will Easton, directeur de Facebook pour l'Australie. "Le projet de loi est sans précédent dans sa portée et cherche à réguler chaque aspect de la manière dont les entreprises technologiques font affaires avec les éditeurs de presse", a-t-il ajouté dans un communiqué. Si Facebook instaure les changements, les entreprises de presse et les utilisateurs du réseau social en Australie n'auront plus la possibilité de partager des articles de presse sur les plateformes du groupe (Facebook, Instagram). Google a déclaré en août que son moteur de recherche gratuit serait en danger et que les données personnelles des utilisateurs pourraient être partagées si l'entreprise était contrainte de payer les groupes de presse pour leurs contenus. (Jonathan Barrett et Bhargav Acharya; version française Jean Terzian)

Valeurs associées FACEBOOK-A NASDAQ -0.16% ALPHABET-A NASDAQ -0.60%