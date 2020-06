Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Australie-Contraction de l'économie au T1, récession en vue Reuters • 03/06/2020 à 05:25









SYDNEY, 3 juin (Reuters) - L'économie australienne s'est contractée au premier trimestre alors que le pays a été frappé par de vastes incendies et par la crise sanitaire liée au coronavirus, qui a provoqué fermetures de commerces et pertes d'emplois, laissant présager de la première récession technique depuis trois décennies. D'après les données publiées mercredi par le Bureau national des statistiques (ABS), le produit intérieur brut (PIB) de l'Australie s'est contracté de 0,3% sur la période janvier-mars, son premier déclin en neuf ans. La croissance annuelle est tombée à 1,4%, au plus bas depuis la crise financière mondiale de 2008-2009. A la question de savoir si le pays se trouvait déjà en récession, le secrétaire au Trésor a répondu par l'affirmative. "Sur la base de ce que nous savons au Trésor, nous allons voir une contraction au deuxième trimestre qui sera nettement plus importante que celle que nous avons vue pour le trimestre terminé en mars", a dit Josh Frydenberg aux journalistes à Canberra. Le déclin de l'économie a été notamment provoqué par la chute de la consommation des ménages, avec des dépenses réduites dans de larges proportions pour l'habillement, l'automobile, ou encore les divertissements. (Swati Pandey; version française Jean Terzian)

