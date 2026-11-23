AustralianSuper, le plus grand fonds de pension du pays, a annoncé mardi son intention de voter en faveur du projet d'acquisition, par Brookfield BN.TO , de la société de matériel de plomberie Reliance Worldwide Corporation RWC.AX , pour un montant de 2,53 milliards de dollars.

En septembre , Reliance Worldwide a accepté un accord de mise en œuvre en vertu duquel Brookfield Capital Partners et ses filiales acquerraient l'intégralité des actions de la société australienne au prix de 3,38 dollars chacune en espèces, valorisant ainsi l'entreprise à 2,53 milliards de dollars

AustralianSuper détenait environ 18,49 % des actions de Reliance Worldwide à la clôture des marchés le 20 novembre, a indiqué le fonds de retraite dans un communiqué. Il s’agit du principal actionnaire de la société, selon les données de LSEG

AustralianSuper a déclaré qu'il avait l'intention de voter en faveur du rachat proposé par Brookfield lors de l'assemblée générale de Reliance Worldwide prévue la semaine prochaine, en l'absence d'une proposition plus avantageuse

Reliance Worldwide a déclaré le mois dernier qu’aucun soumissionnaire concurrent ne s’était manifesté au cours de la procédure de « go shop » prévue dans le cadre de l’acquisition, ce qui a conduit le conseil d’administration à réaffirmer sa recommandation unanime aux actionnaires de soutenir l’opération