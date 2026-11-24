AustralianSuper, le plus grand fonds de pension du pays, a déclaré mardi qu'il avait l'intention de soutenir le projet d'acquisition de Reliance Worldwide Corporation RWC.AX par Brookfield BN.TO , d'un montant de 2,53 milliards de dollars, ce qui a propulsé l'action de cette entreprise de matériel de plomberie à son plus haut niveau depuis 20 mois.

En septembre , Reliance Worldwide a accepté un accord de mise en œuvre en vertu duquel Brookfield Capital Partners et ses filiales acquerraient l'intégralité des actions de la société australienne au prix de 3,38 dollars australiens par action en numéraire, valorisant ainsi la société à 2,53 milliards de dollars australiens

L'action Reliance Worldwide a bondi de près de 12 % à 5,07 dollars australiens, son plus haut niveau depuis la mi-mars 2025, tandis que l'indice .AXJO , qui reflète l'ensemble du marché, progressait de 1,3 % en début de séance

AustralianSuper détenait environ 18,49 % des actions de Reliance Worldwide à la clôture des marchés le 20 novembre, a indiqué le fonds de retraite dans un communiqué. Il s’agit du principal actionnaire de la société, selon les données de LSEG

AustralianSuper a déclaré qu’il avait l’intention de voter en faveur du rachat proposé par Brookfield lors de l’assemblée générale de Reliance Worldwide prévue la semaine prochaine, en l’absence d’une proposition plus avantageuse

Reliance Worldwide a déclaré le mois dernier qu’aucun soumissionnaire concurrent ne s’était manifesté au cours de la procédure de « go shop » prévue dans le cadre de l’acquisition, ce qui a conduit le conseil d’administration à réaffirmer sa recommandation unanime aux actionnaires de soutenir l’opération