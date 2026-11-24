Derrière le développement de l'intelligence artificielle, l'électrification des transports et la modernisation des réseaux électriques, le cuivre est un métal incontournable. Pourtant, bénéficier d'un marché structurellement porteur ne garantit pas le succès industriel. Aurubis en fait aujourd'hui les frais, sanctionné en Bourse après avoir dévoilé des perspectives financières décevantes, plombées par les difficultés de son usine américaine de Richmond.

Fondé en 1866 et basé à Hambourg, Aurubis occupe une place stratégique dans la chaîne de valeur du cuivre. Contrairement aux géants miniers, le groupe allemand ne se concentre pas sur l'extraction du minerai, mais sur sa transformation et son recyclage. Il produit également de l'or, de l'argent et de l'acide sulfurique, qui contribuent à sa rentabilité.

Les groupes miniers, comme Vale, Teck Resources et Antofagasta, vendent leurs concentrés de cuivre à Aurubis avec une décote correspondant aux frais de traitement et de raffinage. Le groupe allemand commercialise ensuite son cuivre raffiné au prix du marché, auquel s'ajoutent une prime commerciale et, selon le produit, un supplément lié à sa transformation. Les primes et la vente de produits transformés constituent son principal levier de marge brute dans cette activité.

La rentabilité d'Aurubis dépend donc davantage des conditions de transformation et de commercialisation du cuivre que du cours du métal lui-même. Les surcapacités mondiales de raffinage, les difficultés de production et la hausse des coûts énergétiques constituent autant de risques pour ses marges.

Les perspectives du groupe déçoivent

Selon les chiffres préliminaires dévoilés ce matin, Aurubis a dégagé un résultat opérationnel avant impôts de 516 MEUR au titre de l'exercice 2025/2026, en progression de 45,4% sur un an mais manquant le consensus qui tablait sur 525 MEUR soit un écart de -1,7%. Le résultat avant impôts selon les normes IFRS a, quant à lui, plus que doublé, à 1,535 MdEUR.

De plus, le groupe anticipe un résultat opérationnel avant impôts compris entre 430 et 530 MEUR, inférieur aux attentes du marché. Le milieu de cette fourchette implique notamment un recul de 7% par rapport à l'exercice écoulé.

Richmond, le talon d'Achille d'Aurubis

La montée en puissance de la nouvelle usine de recyclage de Richmond, en Géorgie, prend davantage de temps que prévu. Certains composants des fours de fusion nécessitent des modifications, repoussant l'achèvement de la montée en puissance technique du site au second semestre 2028.

Ces difficultés sont loin d'être anecdotiques. En août dernier, Morgan Stanley soulignait que Richmond représentait environ 65% des 260 MEUR de contribution supplémentaire à l'EBITDA initialement attendue des projets stratégiques du groupe.

Le 21 octobre, Deutsche Bank avait également abaissé ses prévisions de bénéfices avant impôts, invoquant précisément les difficultés rencontrées à Richmond. La banque allemande avait ramené son objectif de cours de 177 à 169 EUR, tout en maintenant sa recommandation à conserver.

Le paradoxe de la pénurie de cuivre

Si la multiplication des centres de données et l'électrification de l'économie constituent des moteurs de croissance à long terme, la raréfaction du cuivre représente une arme à double tranchant pour Aurubis. La concurrence entre les fonderies pour accéder aux concentrés de cuivre comprime les commissions de traitement versées par les groupes miniers.

La publication des résultats annuels, le 2 décembre prochain, sera l'occasion pour la direction de rassurer les investisseurs sur sa capacité à transformer un environnement structurellement favorable en croissance bénéficiaire.

À 11h30, le titre reculait de 12,53% par rapport à son cours de clôture de la veille, à 110,60 EUR sur Tradegate.