Auris Gestion propose une allocation diversifiée ETF

(AOF) - Auris Gestion déploie, au service des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), une solution d'allocation en ETFs (Exchange Traded Funds). Il s'agit d'une allocation internationale diversifiée (exposition actions et taux/crédit) recourant essentiellement à des ETFs (Exchange Traded Funds) au format UCITS avec liquidité quotidienne.

Cette allocation d'actifs systématique est revue mensuellement (ou en tant que de besoin) et a comme objectif de réduire la volatilité et le risque de perte maximale, avec un maître-mot : la diversification (géographique, par styles d'ETFs sous-jacents).

Cette allocation, revue chaque mois et issue d'un processus systématique, repose sur une vision stratégique long terme (définition des classes d'actifs à utiliser selon l'analyse du cycle économique et des fondamentaux par zones) couplée à une vision tactique court terme (sélection d'ETFs Smart Beta, d'ETFs de gestion active et d'ETFs thématiques jugés adaptés au contexte).

Ce processus rigoureux de construction de portefeuille permet de disposer d'une allocation sur une vingtaine d'ETFs eux-mêmes investis de manière diversifiée dans des titres actions ou obligataires selon leurs stratégies.