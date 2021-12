Auris Gestion présente un fonds patrimonial "tout terrain"

(AOF) - Auris Diversified Beta est un fonds patrimonial mixte qui a pour objectif de réaliser une performance comprise entre 4% et 5% par an tout en respectant une volatilité d'environ 5%. Avec une exposition actions limitée à 35%, le fonds présente une vraie complémentarité aux fonds en euros grâce à sa gestion active et flexible et à une allocation diversifiée pour faire face à des marchés contrastés, assure la société de gestion.

Le fonds peut être investi dans toutes les classes d'actifs (actions, taux, crédit, devises, thématiques, couvertures). Sa durée d'investissement recommandée est de 3 ans.

"Auris Diversified Beta s'adapte à tout moment aux conditions fluctuantes du marché et s'adresse aux investisseurs qui souhaitent participer à la progression des marchés tout en conservant une volatilité maîtrisée", souligne la société de gestion.