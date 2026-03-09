Aureus, soutenu par les frères Trump, fusionne avec le fabricant de drones Powerus

Aureus Greenway Holdings AGH.O , une société de clubs de golf soutenue par les fils du président américain Donald Trump, a déclaré qu'elle allait fusionner avec Powerus dans le cadre d'une opération destinée à faire entrer en bourse la société de technologie des drones.

Cette transaction est la dernière en date des investissements croissants d'Eric et Donald Trump Jr. dans le secteur des drones, après l'accord de 1,5 milliard de dollars conclu le mois dernier entre le fabricant de drones israélien XTEND et la société JFB Construction Holdings, basée en Floride.

Les drones sont devenus une priorité d'achat pour le Pentagone et sont largement utilisés en Ukraine, où la densité des systèmes de défense aérienne près des lignes de front limite le déploiement d'avions conventionnels.

Cette dépendance croissante a également attiré d'importants financements de la Silicon Valley dans les start-ups spécialisées dans les drones et l'intelligence artificielle militaire, ce qui a fait grimper les valorisations d'entreprises américaines telles qu'Anduril Industries et Shield AI.

Powerus, créée en 2025 par Andrew Fox, fabrique des drones lourds qui peuvent transporter des charges utiles industrielles allant jusqu'à 675 kg. L'entreprise propose également des services visant à transformer les bateaux habités existants en navires télécommandés ou entièrement autonomes.

M. Fox devrait occuper les fonctions de directeur général et de président de la société issue de la fusion, a indiqué Aureus dans un document déposé auprès de la SEC.

Dans le cadre de la fusion prévue, Aureus a engagé Dominari Securities pour l'aider à lever environ 9 millions de dollars de financement.

Dominari compte les deux frères Trump parmi ses actionnaires, avec une participation d'environ 6 % chacun.

La fusion peut être annulée par l'une ou l'autre des sociétés si elle n'est pas conclue avant la fin de l'année 2026, a déclaré Aureus.