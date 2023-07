Aures Technologies: le chiffre d'affaires semestriel en recul de 20,23% sur un an

(AOF) - Aures Technologies annonce un chiffre d'affaires semestriel « toujours en recul » de 20,40% sur un an au deuxième trimestre après 20,67% au premier trimestre : le recul du chiffre d’affaires est de 20,23% à change constant sur le semestre sur un an, à 40,69 millions d’euros. Le groupe informatique accuse « les conditions de marché » mais évoque « différents signaux encourageants en termes de demande clients » : il anticipe « un très fort ralentissement de la baisse d'activité » au cours du second semestre 2023, qui verra notamment la commercialisation de la solution digitale 360 du Groupe.

