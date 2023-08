Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aures: plongeon après un avertissement information fournie par Cercle Finance • 24/08/2023 à 12:00









(CercleFinance.com) - Aures Technologies dégringole de 65% après l'annonce par la société qu'elle connait une 'situation de trésorerie très tendue' et, avec une non reprise de son chiffre d'affaires depuis le début de cette année, qu'elle prévoit des résultats semestriels encore négatifs.



Elle anticipe de nouvelles pertes pour l'exercice en cours, même si la baisse du CA attendue sur l'exercice devrait être inférieure à celle du premier semestre. Ceci continue d'impacter les stocks, toujours très élevés, pesant fortement sur la trésorerie au-delà du 1er septembre.



Parallèlement, Aures annonce avoir engagé des discussions très avancées avec des partenaires industriels pouvant apporter des financements adéquats et des synergies opérationnelles, et 'tiendra le marché informé des suites des discussions en cours'.





Valeurs associées AURES TECHNO. Euronext Paris -64.61%