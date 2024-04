Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Aures: offre de retrait d'Advantech, le titre suspendu information fournie par Cercle Finance • 22/04/2024 à 11:25









(CercleFinance.com) - Advantech a annoncé lundi son intention de déposer un projet d'offre publique de retrait sur le fabricant de terminaux tactiles de point de vente tactile Aures, dont l'action était suspendue à la Bourse de Paris.



Le groupe industriel indique être entré en négociations exclusives avec Aures et son fondateur et principal actionnaire Patrick Cathala en vue d'un financement devant prendre la forme de l'acquisition d'un bloc d'actions.



L'opération devrait consister en l'émission de nouvelles obligations convertibles au bénéfice d'Advantech, proposées en deux tranches de respectivement 2,5 millions d'actions.



Cette transaction doit s'accompagner de l'acquisition hors marché par Advantech de l'ensemble de 1,4 millions d'actions existantes détenues par Patrick Cathala à un prix unitaire de 6,31 euros.



S'ensuivra ensuite, un projet d'offre publique d'achat obligatoire en numéraire sur toutes les actions Aures non encore détenues par Advantech, au même prix de 6,31 euros.



Ce prix représente une prime d'environ 63% du prix de clôture des actions Aures en date du 17 avril (soit 3,87 euro).



Dans l'hypothèse où le seuil de 90% du capital et des droits de vote serait franchi à l'issue de l'offre, Advantech demanderait la mise en oeuvre d'une procédure de retrait de la cote.





