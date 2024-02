Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Aures: entouré après son CA annuel information fournie par Cercle Finance • 23/02/2024 à 13:45









(CercleFinance.com) - Aures grimpe de plus de 11% après l'annonce d'un chiffre d'affaires de 86,4 millions d'euros pour 2023, en baisse de 16,4% dans un contexte mondial fortement perturbé, mais avec une inversion de tendance au dernier trimestre.



Le fournisseur informatique de solutions pour points de vente a en effet réalisé un CA quasi-stable à 23,5 millions d'euros sur les trois derniers mois de l'année, en recul de 1,2% en rythme annuel après une chute de 21,6% le trimestre précédent.



Par ailleurs, Aures indique avoir signé deux contrats importants, avec la Compagnie des Alpes pour la fourniture des terminaux points de vente des parcs de loisirs sur une durée de cinq ans, et avec un acteur majeur de la restauration en Angleterre.





Valeurs associées AURES TECHNO. Euronext Paris +14.09%