(AOF) - Aurélie Fouilleron rejoint Swiss Life Asset Managers France en qualité de directrice du département commercial et marketing. Dans ses nouvelles fonctions, Aurélie Fouilleron pilotera la stratégie commerciale et marketing de Swiss Life Asset Managers sur le marché hexagonal auprès d'une clientèle composée d'investisseurs institutionnels, de professionnels de la gestion privée et de particuliers.

Entourée d'une équipe de près de trente personnes, Aurélie Fouilleron aura pour mission de développer l'offre globale en valeurs mobilières (monétaires, obligataires, actions, multi-asset) et actifs réels (immobilier et infrastructures).

Elle accompagnera le déploiement de l'offre immobilière paneuropéenne en santé, résidentiel, bureau, logistique, hôtellerie, et infrastructures en énergies renouvelables.

Aurélie Fouilleron dispose d'une expérience de plus de vingt ans dans l'industrie de la gestion d'actifs. Avant de rejoindre Swiss Life Asset Managers France, Aurélie Fouilleron a occupé depuis 2007 plusieurs postes à responsabilité au sein de La Française, dont Global Accounts Business Manager, ou encore Head of Central Europe (pour l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche) et dernièrement Sales Director Bank and Insurance.

Aurélie Fouilleron est diplômée en Marketing Stratégique de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris et de l'European School of Business (ESB - Reutlingen, Germany).