Aurélie Fouilleron rejoint le directoire de Swiss Life Asset Managers France

(AOF) - Arrivée en mai 2022 à la tête de la direction commerciale et marketing, Aurélie Fouilleron a été désignée à l'unanimité membre du directoire de Swiss Life Asset Managers France lors du conseil de surveillance du 21 mars 2023. Le directoire de Swiss Life Asset Managers France est désormais composé de 5 membres : Frédéric Bôl (son président), Denis Lehman (directeur de la gestion d'actifs valeurs mobilières), Fabrice Lombardo (directeur des activités immobilières ), Bruno Gerardin (directeur administratif et financier) et Aurélie Fouilleron (directrice commerciale et marketing France).

Ce directoire élargi servira les ambitions de croissance de Swiss Life Asset Managers France qui gère au 31 décembre 2022, 58,3 milliards d'euros d'actifs.