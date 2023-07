Aurea : projet de réorganisation stratégique de l'activité de Regeal

(AOF) - Aurea, l’un des premiers acteurs industriels européens dans la régénération des déchets, annonce un projet de réorganisation stratégique de la société Regeal (Pôle Métaux & Alliages) pour tenir compte des évolutions du marché des alliages d’aluminium. Dans un contexte de fortes évolutions avec des pratiques concurrentielles agressives ayant conduit à de fréquents reports ou annulations de commandes, Aurea a décidé de mettre en œuvre une nouvelle organisation industrielle de son site Regeal.

Cette nouvelle organisation inclut l'arrêt de la production d'alliages d'aluminium sous forme de lingots, insuffisamment rentables.

Elle concerne aussi le recentrage du site sur la production d'alliages d'aluminium sous forme de sows (" pains " moulés d'aluminium recyclé de 800 kilos destinés à être refondus), dont les débouchés sont nettement mieux orientés, ainsi que sur la production pour compte de tiers (" tolling ").

Cela inclut, en outre, l'adaptation des effectifs au volume d'activité, soit une réduction des charges de personnel au travers d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi qui pourrait conduire à la suppression de postes de travail.

Ce projet fait l'objet d'une procédure de consultation du Comité Social et Economique (CSE).

