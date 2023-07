Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aurea: projet de réorganisation de la société Regeal information fournie par Cercle Finance • 05/07/2023 à 07:52









(CercleFinance.com) - Aurea annonce un projet de réorganisation stratégique de la société Regeal (Pôle Métaux & Alliages) pour tenir compte des évolutions du marché des alliages d'aluminium.



Aurea a décidé de mettre en oeuvre une nouvelle organisation industrielle de son site Regeal incluant l'arrêt de la production d'alliages d'aluminium sous forme de lingots, insuffisamment rentables et le recentrage du site sur la production d'alliages d'aluminium sous forme de sows (' pains ' moulés d'aluminium recyclé de 800 kilos destinés à être refondus), dont les débouchés sont nettement mieux orientés, ainsi que sur la production pour compte de tiers (' tolling ').



La société a également décidé l'adaptation des effectifs au volume d'activité, soit une réduction des charges de personnel au travers d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi qui pourrait conduire à la suppression de postes de travail.



Ce projet fait l'objet d'une procédure de consultation du Comité Social et Economique (CSE).





