AUREA: nette amélioration séquentielle du chiffre d'affaires

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le pôle Métaux & Alliages a continué de bénéficier d'un rebond de l'activité industrielle au quatrième trimestre, en particulier dans le secteur automobile. Le pôle Produits dérivés du Pétrole a par contre été défavorisé par des prix de vente peu élevés, qui ne se sont redressés qu'en toute fin de trimestre à l'instar des cours du pétrole. Comme chaque année, le dernier trimestre est caractérisé par la fermeture de certaines des usines entre mi et fin décembre.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.