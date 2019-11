AUREA : le chiffre d'affaires en baisse de 17% au troisième trimestre

(AOF) - Aurea a enregistré, au titre de son troisième trimestre, un chiffre d'affaires consolidé de 39,5 millions d'euros, en recul de 17%. "Comme chaque année, ce trimestre est caractérisé par la fermeture de certaines de nos usines durant le mois d'août", précise le groupe. En cumul, au 30 septembre 2019, le groupe enregistre un chiffre d'affaires de 142,4 millions d'euros, en diminution de 14%.

Dans le prolongement du trimestre précédent, l'activité du pôle Métaux & Alliages est demeurée globalement en retrait (-19%), reflet du ralentissement observé dans l'industrie européenne, en particulier dans le secteur automobile.

Par ailleurs, le recul d'activité nul pôle Produits dérivés du Pétrole (-18%) sur le trimestre est notamment lié à un ralentissement de la distribution de combustibles du fait d'une météo particulièrement clémente.

Quant au pôle Caoutchouc & Développements, il renoue avec la croissance sur le trimestre (+26%) et permet d'afficher sur 9 mois une croissance positive.

"Malgré un contexte concurrentiel plus compliqué dans les métiers du Groupe, avec un ralentissement industriel observé en Europe, en particulier dans le secteur automobile, et un contexte géopolitique qui devrait demeurer marqué par une grande incertitude (guerre commerciale entre les USA et la Chine, Brexit...), le Groupe poursuit ses efforts en matière de diversification du portefeuille clients, tout en maintenant une attention soutenue au bon dimensionnement de ses coûts afin de préserver sa rentabilité, a commenté Aurea.