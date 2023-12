Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aurea: annulation d'actions auto-détenues information fournie par Cercle Finance • 01/12/2023 à 15:13









(CercleFinance.com) - Aurea annonce que son conseil d'administration, réuni le 15 novembre dernier, a décidé de réduire son capital social, par voie d'annulation de 721.709 actions auto-détenues représentant environ 7,1% du nombre total de titres.



Ces titres annulés avaient été acquises dans le cadre d'un programme de rachat d'actions. Du fait de cette annulation, le capital social de la société spécialisée dans le traitement et le recyclage de déchets se trouve désormais divisé en 9.386.884 actions.





Valeurs associées AUREA Euronext Paris +0.40%