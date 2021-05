Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Auplata : une perte opérationnelle limitée en 2020 Cercle Finance • 25/05/2021 à 11:47









(CercleFinance.com) - Auplata a dévoilé mardi une perte annuelle légèrement inférieure à celle de l'exercice 2019, grâce à la prise de contrôle de CMT et à une réduction de ses charges opérationnelles. Le groupe minier dit avoir accusé une perte d'exploitation de 5,3 millions d'euros sur l'exercice 2020, à comparer avec un manque à gagner de 6,3 millions d'euros à l'issue de l'année précédente. La perte opérationnelle courante est, elle, restée stable en s'établissant autour de 3,8 millions d'euros, comme en 2019. Dans son communiqué, Auplata souligne toutefois avoir enregistré une hausse significative de son chiffre d'affaires annuel, à 49,2 millions d'euros, contre 18,8 millions d'euros en 2019, sous l'effet des volumes 'significatifs' apportés par CMT. Fort de ce nouveau périmètre, Auplata dit viser pour 2021 un résultat opérationnel courant positif pour l'ensemble de ses entités opérationnelles à périmètre constant, c'est-à-dire AMG Guyane, AMG Pérou et CMT. L'action Auplata était en baisse de presque 3% après la parution de ces chiffres mardi à la Bourse de Paris.

Valeurs associées AUPLATA MNG GRP Euronext Paris -2.75%