Auplata : suspension de la cotation des actions

(CercleFinance.com) - Auplata Mining Group (AMG) annonce avoir demandé ce jour à Euronext la suspension de la cotation de ses actions. Cette suspension est faite dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse par la société.

Valeurs associées AUPLATA MNG GRP Euronext Paris -9.13%