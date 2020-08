Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Auplata : extension de la durée de validité du permis Dorlin Cercle Finance • 13/08/2020 à 14:14









(CercleFinance.com) - Auplata Mining Group (AMG) fait part de l'obtention, par arrêté du Ministre de l'Économie publié au Journal Officiel le 8 août, de l'extension de la durée de validité du permis d'exploitation du site minier de Dorlin (permis Dorlin). Ce permis portant sur une partie du territoire de la commune de Maripasoula (Guyane française), attribué à la SMYD, filiale à 100% d'AMG, est ainsi prorogé jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de concession déposée par SMYD le 2 juin 2020.

Valeurs associées AUPLATA MNG GRP Euronext Paris -5.01%