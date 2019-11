AUPLATA : Autorisation préfectorale de mise en production de l'usine de Dieu Merci

(AOF) - Auplata Mining Group a annoncé vendredi soir la signature de l'Arrêté préfectoral complémentaire autorisant la mise en production de l'usine de Dieu Merci. Le groupe prévoit de débuter prochainement les opérations de hot commissioning (mise en service à chaud), phase préalable nécessaire avant le démarrage de l'usine et son fonctionnement à pleine capacité. Il est estimé que les activités afférentes à ces opérations de hot commissioning dureront entre 30 et 45 jours.

