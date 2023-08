Augmentations salariales : des "niveaux inédits" en France en 2023 (Deloitte)

(AOF) - Les augmentations salariales ont atteint, dans un contexte de forte inflation, des «niveaux inédits en 2023» en France, selon une étude du cabinet Deloitte publiée ce jeudi. Environ «96% des entreprises ont versé des budgets d'augmentation supérieurs à 2%». Ces hausses concernent en particulier les ouvriers et employés (+4,6%) du fait des hausses successives du Smic. Cette étude repose sur un panel de 300 entreprises et plus d'un million de données individuelles de rémunération au sein des principaux secteurs d'activité.

Le cabinet souligne que de plus en plus d'entreprises mettent l'accent sur la prime de "partage de la valeur" (53% contre 29% en 2022), avec des montants fortement revalorisés par rapport à 2022, passant de 300 euros, sans distinction de catégories socio-professionnelles, à 600 euros pour les OETAM (ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, NDLR) et 816 euros pour les cadres.

Selon Deloitte, l'égalité salariale femme/homme s'améliore en 2023 avec un écart moyen de 2,6% contre 3,7% en 2022.

Le léger recul dans les écarts de salaires entre les régions se poursuit (entre l'Ile-de-France et les autres régions : +4,7% en 2023 par rapport à +4,9% en 2022).

Dans un contexte économique et social incertain, après une période de forte inflation, les prévisions d'augmentation 2024 sont revues légèrement à la baisse afin d'atteindre des prévisions de 4,0% pour les OETAM et 3,5% pour les cadres.