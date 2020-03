Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Augmentation limitée des décès liés au coronavirus en Lombardie Reuters • 25/03/2020 à 16:32









ROME, 25 mars (Reuters) - Avec 296 décès supplémentaires en l'espace de 24 heures, la Lombardie, région italienne la plus durement touchée par l'épidémie de coronavirus, comptait mercredi 4.474 cas mortels, a-t-on appris de source proche des autorités. Mais cette hausse est relativement limitée puisque le nombre de décès a crû de 7% par rapport aux chiffres enregistrés la veille. En valeur absolue, le recul est également net puisque la Lombardie avait enregistré 402 décès supplémentaires entre lundi et mardi. Si elle se confirme, il s'agira de la plus faible augmentation du nombre de décès en Lombardie depuis le 19 mars. Le nombre de cas confirmés dans la région est passé lui à 32.346, soit 1.643 de plus que la veille, en hausse d'un peu plus de 5%. Le bilan au niveau national sera publié vers 18h00 (17h00 GMT). L'Italie est à ce jour le pays qui a payé le plus lourd tribut à la pandémie. (Gavin Jones version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.