AUDIOVALLEY signe un contrat avec Radio France et France Médias Monde

(AOF) - AudioValley, spécialiste international des solutions professionnelles dans l'audio digital, a annoncé le gain d'un appel d'offres majeur lancé par Radio France et France Médias Monde. Ce contrat, conclu pour trois ans, succède à un premier contrat triennal avec Radio France. A l'issue d'un appel d'offres international, Targetspot a su faire la différence par l'expertise de ses équipes déployées sur le projet et l'excellence technologique de sa plateforme de monétisation des audiences.

Radio France a renouvelé sa confiance à Targetspot lui attribuant les deux lots de son appel d'offres pour la commercialisation de ses podcasts, AOD (Audio On Demand) et flux live de France Médias Monde.

Le premier lot porte sur la commercialisation des espaces publicitaires digitaux des podcasts et AOD en vente directe. Le second lot porte sur les ventes dites en programmatiques et la partie technologique (adserving, service trafficking, ciblage).

Ainsi, Targetspot sera en charge de la monétisation, en vente directe et en programmatique, de l'ensemble des contenus audios digitaux de Radio France et France Médias Monde, en France et à l'international. Agences media et annonceurs pourront ainsi bénéficier de l'expertise technologique unique de Targetspot et l'ensemble des services de sa plateforme (promotion, ciblage avancé, diffusion, optimisation des campagnes publicitaires et reporting).

Ce contrat signé avec Radio France et France Médias Monde démarrera le 1er juillet 2020 pour une durée de 3 ans.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Communication - Medias

Sur les neuf premiers mois de l'année 2018, les recettes publicitaires nettes (après négociations) des médias ont diminué de 1,7%, à près de 5,9 milliards d'euros. Le dynamisme de la publicité en ligne a bénéficié à tous les médias et a permis de limiter ce repli. Les recettes nettes digitales de la télévision, de la presse, de la radio et de la communication extérieure ont bondi de 10,8% sur la période. Des disparités existent selon les supports. La communication extérieure est le support le plus dynamique (+4% au global, à 868 millions d'euros) grâce au digital. Les autres supports ont perdu du chiffre d'affaires : le repli de la radio est le moins marqué (-0,4 %). La presse dans son ensemble (presse quotidienne nationale et régionale, presse hebdomadaire régionale, magazines et gratuits) affiche une baisse de 4,1%. Quant aux régies des chaînes de télévision, elles ont vu leur chiffre d'affaires s'effriter de 0,8%, du fait d'un effet de base défavorable lié à la Coupe du monde de football.