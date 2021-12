Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

AudioValley: sa filiale Targetspot a signé 11 contrats en 2021 information fournie par AOF • 29/12/2021 à 08:20



(AOF) - AudioValley a révélé que sa filiale Targetspot, permettant de monétiser les contenus en ligne et d’optimiser la gestion des publicités audio digitales, avait signé 11 contrats majeurs en 2021, dont certains avec des acteurs de renom tels que Dailymotion, Deezer, RFI, Skyrock ou Gaana. Bien que le montant de ces contrats n'ait pas été révélé, Alexandre Saboundjian, CEO et fondateur du spécialiste de l’audio digital, a souligné l' "immense potentiel" de son inventaire publicitaire.



"Notre technologie propriétaire AdTech ‘Passport' permet [aux éditeurs] de proposer à leurs clients annonceurs des publicités ultra ciblées sur une région où un profil d'auditeur", explique le dirigeant.





