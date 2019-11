AUDIOVALLEY rachète les minoritaires de sa filiale Jamendo

Au cours des derniers mois, l'activité de Jamendo (9% du chiffre d'affaires du groupe sur les neuf premiers mois de l'exercice 2019) a été marquée par le retour à la croissance à compter du second trimestre de l'exercice. Ainsi, sur les neuf premiers mois de l'exercice 2019, le pôle a réalisé un chiffre d'affaires de 2,027 millions d'euros, en progression de 3%. " Cette évolution illustre les premiers bénéfices des mesures de redynamisation engagées depuis le début de l'année ", a précisé AudioValley.

(AOF) - AudioValley a annoncé le rachat de l'ensemble des parts minoritaires de sa filiale Jamendo, plateforme de gestion des droits et commercialisation de licences musicales. Ces participations détenues par des actionnaires non opérationnels représentaient 28,84% du capital. A l'issue de la transaction, la participation du spécialiste international des solutions BtoB dans l'audio digital dans Jamendo passe de 69,67% à 98,51%. Jamendo détient en propre 1,49% de son capital. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2019 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.