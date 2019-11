AUDIOVALLEY : prolongation de l'accord avec Vivendi sur le remboursement anticipé du crédit-vendeur

En juillet 2019, AudioValley avait négocié la clause de remboursement anticipé du crédit-vendeur : en cas de remboursement anticipé intégral de cette dette avant le 30 novembre 2019, AudioValley bénéficiait d'un discount et ramenait le montant à 16 millions d'euros.

(AOF) - AudioValley a conclu un nouvel accord avec Vivendi portant sur la renégociation des termes de la clause de remboursement anticipé du crédit-vendeur obtenu lors du rachat de la participation majoritaire dans le pôle Radionomy/Targetspot. Le spécialiste international des solutions BtoB dans l'audio digital peut désormais rembourser de manière anticipée Vivendi avec un premier versement de 13 millions d'euros au plus tard le 20 décembre 2019 (au lieu du 30 novembre) et le solde avant le 31 mars 2020.

