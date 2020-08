Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AudioValley : nominations chez Targetspot Cercle Finance • 17/08/2020 à 13:15









(CercleFinance.com) - AudioValley annonce renforcer l'équipe de Targetspot avec l'arrivée de Mario Cabanas au poste de Chief Operating Officer (COO), ainsi que d'Olivier Wérion comme advertising operations director et d'Émilie Dehan comme marketing & communication director. 'En tant que COO, Mario Cabanas optimisera les processus et les structures de l'entreprise afin d'accroître sa rentabilité et de relever les défis futurs dans le cadre de la croissance durable du groupe', explique la société de solutions BtoB dans l'audio digital. Au regard des succès commerciaux et partenariats enregistrés au cours des derniers mois et de la reprise qui se dessine sur le marché depuis juillet, AudioValley 'réaffirme sa confiance dans sa capacité à renouer durablement avec sa trajectoire de performance'.

Valeurs associées AUDIOVALLEY Euronext Paris +1.74% AUDIOVALLEY Euronext Bruxelles +4.47%