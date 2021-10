AudioValley : forte croissance au troisième trimestre

(AOF) - AudioValley a enregistré une perte nette de 3,29 millions d’euros au premier semestre contre une perte de 3,3 millions d’euros, un an auparavant. L’Ebitda du spécialiste de l’audio digital est lui passé en un an de -218 000 à -413 000 euros. Il précise que l’augmentation des charges de personnel est due en grande partie aux mécanismes liés au Covid (chômage Covid, réduction du temps de travail) mis en place en 2020 et qui ont eu un impact de 1,2 million d’euros au premier semestre 2020.

Comme mentionné le 13 juillet dernier, le chiffre d'affaires affiche une croissance de 50% (à taux de change constant) par rapport à celui du premier semestre 2020 et se monte à 12,3 millions d'euros. Le chiffre d'affaires du troisième trimestre est en progression de 51% à taux de change constant, à 7,5 millions d'euros.

