Audiovalley : contrat reconduit avec Skyrock

Pascal Chevalier, issu de la Net économie, s'est, lui, emparé de Mondadori France (« Grazia » , « Biba » , « Closer » , « Science & Vie » ) l'an passé, après avoir repris « Marie France » e n 2013. Son groupe dispute désormais la position de leader avec Prisma Media qui pourrait tomber dans le giron de Vivendi, contrôlé par Vincent Bolloré. Prisma Media détient notamment les titres « Femme Actuelle », « Geo », « Gala », « Voici », « Télé-Loisirs » et « Capital ».

En deux ans cette presse a considérablement évolué en France. Les trois groupes leaders (Lagardère, Bertelsmann et Mondadori) se sont quasiment désengagés pour laisser la place à de nouveaux acteurs. Le groupe Lagardère ne conserve aujourd'hui que « Paris Match » et le « JDD » . Les titres « Elle » , « Version Femina » , « Télé 7 Jours », « France Dimanche » , « Ici Paris » ont été cédés à un nouvel entrant, Czech Media Invest (CMI), contrôlé par le tchèque Daniel Kretinsky.

"Nous nous félicitons de renouer ce partenariat exclusif avec Targetspot sur la monétisation des podcasts, replays et mobiradios de Skyrock. Une croissance soutenue des résultats commerciaux a été enregistrée tout au long du partenariat, dépassant les objectifs que nous nous étions fixés ", confie Frank Cheneau, directeur général délégué de Skyrock.

(AOF) - Targetspot filiale à 100% d'AudioValley et spécialiste de l'audio-adtech, a reconduit son partenariat avec Skyrock, portant sur la monétisation des contenus audios digitaux de la première radio urbaine mondiale. En juin 2019, Targetspot et Skyrock annonçaient un partenariat portant sur la monétisation des contenus audio digitaux de la chaîne urbaine. Ce contrat d'exclusivité a été reconduit en juillet 2021 pour une durée de 2 ans.

