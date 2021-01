AUDIOVALLEY: chiffre d'affaires 2020 en repli de 11%

L'activité de Targetspot a terminé l'année en réalisant un chiffre d'affaires de 17,28 millions d'euros, en repli de 10,3%, dont -20,4% aux Etats-Unis et +18,4% en Europe.

(AOF) - Le groupe AudioValley, spécialiste international des solutions technologiques dans l'audio digital, a réalisé un chiffre d'affaires 2020 de 19,49 millions d'euros, soit un repli de 11 % par rapport à 2019, dans le contexte d'une crise sanitaire internationale qui a fortement pesé sur les investissements publicitaires mondiaux. On note une tendance générale à la baisse des budgets médias dus au coronavirus, notamment de -24 % aux Etats-Unis et -31 % en Europe.

