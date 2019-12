AUDIOVALLEY cède son son activité Storever

(AOF) - AudioValley a cédé son activité Storever, agence internationale qui conçoit et commercialise des solutions audio et/ou vidéo "instore" pour les points de vente, à la société italienne M-Cube. Le prix de cession est de 15 millions d'euros. AudioValley détient 80,97% du capital de Storever. Storever comptait 46 collaborateurs à fin juin 2019 (33% de l'effectif du groupe) et avait généré, sur l'exercice 2018, un chiffre d'affaire de 7,7 millions pour un résultat opérationnel courant avant amortissements de 2 millions.

Au titre du premier semestre 2019, le chiffre d'affaires du pôle s'établissait à 3,8 millions pour un résultat opérationnel courant avant amortissements du pôle de 1,1 million. A fin juin 2019, la dette nette de Storever s'élevait à 3,5 millions.

Cette opération va permettre à AudioValley de se concentrer sur ses activités audio 100% digitales à plus forte dynamique de croissance : Targetspot, solution d'agrégation et de monétisation d'audience des radios digitales et Jamendo, plateforme de gestion des droits et commercialisation de licences musicales. Sur les neuf premiers mois 2019, ces deux pôles d'activité (Targetspot et Jamendo) ont totalisé un chiffre d'affaires de 15,3 millions, en croissance de 28,9%.

Le produit de la vente contribuera à améliorer la structure financière du groupe avec volonté réaffirmée de solder par anticipation la dette relative au crédit-vendeur obtenu lors du rachat de la participation majoritaire dans le pôle Radionomy/Targetspot.

Après prise en compte du changement de périmètre lié à la cession de Storever, AudioValley ambitionne désormais de réaliser un chiffre d'affaires de plus de 22 millions au titre de l'exercice 2019 (hors activité cédée), représentant une croissance proforma de 30%.

Cette croissance attendue devrait s'accompagner d'une forte amélioration du résultat opérationnel avant amortissements et provisions sur 2019 par rapport à l'exercice 2018 (hors prise en compte de l'activité cédée) dans le prolongement de la dynamique constatée lors du premier semestre.