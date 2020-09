Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Audience ajournée au procès en extradition d'Assange pour cause de coronavirus Reuters • 10/09/2020 à 12:29









LONDRES, 10 septembre (Reuters) - L'audience prévue jeudi au procès en extradition de Julian Assange, fondateur de WikiLeaks, a été ajournée au motif qu'un des avocats impliqués dans la procédure a pu être en contact avec le COVID-19. La juge Vanessa Baraitser a renvoyé l'audience à lundi prochain après avoir appris qu'un des membres de l'équipe de juristes envoyée à Londres par les Etats-Unis avait été exposée au coronavirus. Il a passé un test ce jeudi. Les résultats sont attendus vendredi. Le procès doit déterminer si les autorités britanniques donneront droit à la demande américaine d'extradition d'Assange. Âgé de 49 ans, le fondateur du WikiLeaks est accusé par les Etats-Unis qui lui reprochent d'avoir diffusé en 2010 sur son site des centaines de milliers de documents confidentiels, dont des rapports militaires sur l'Afghanistan et l'Irak ainsi que des notes diplomatiques. Les audiences avaient repris lundi après avoir été interrompues pendant plus de six mois par la pandémie. (Michael Holden version française Henri-Pierre André? édité par Jean-Michel Bélot)

