Audacia : premier jour de cotation dans le rouge

(CercleFinance.com) - L'action de la société de capital-investissement Audacia était orientée à la baisse vendredi pour son premier jour de cotation sur Euronext Paris. Le titre de cette maison entrepreneuriale de 'private equity' créée par Charles Beigbeder cédait 2,2% en tout début d'après-midi, alors que le marché parisien était orienté en légère hausse (+0,4%). Le prix d'introduction avait été fixé à 6,75 euros, valorisant l'entreprise à 32 millions d'euros. Le montant total de l'offre représente, lui, 7,4 millions d'euros. Audacia, qui a investi 735 millions d'euros dans 350 entreprises françaises depuis sa création en 2006, dit vouloir utiliser ces fonds afin d'accélérer la création de fonds innovants dans les secteurs de la quantique, du spatial, la bio-transition alimentaire et le nouveau nucléaire. Le repli du titre semblait néanmoins trahir une certaine lassitude des investisseurs face aux multiples entrées en Bourse, cette IPO constituant la 51ème cotation sur Euronext Paris cette année et la 159èm sur Euronext.

