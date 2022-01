Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Audacia: lance une nouvelle résidence à Reims de 5 900 m2 information fournie par Cercle Finance • 10/01/2022 à 09:57









(CercleFinance.com) - Audacia Eĺevation annonce le lancement d'un deuxième actif résidentiel à Reims (51), de près de 5 900 m2. Ce nouvel ensemble immobilier sera exploité par Sharies, leader dans le domaine du Coliving en France à compter du 4ème trimestre 2023.



Située en plein coeur de Reims, cette résidence composée de 166 chambres proposera une offre de logements individuels. Cette offre résidentielle sera complétée en pied d'immeuble par une programmation commerciale.



L'opération structurée par Audacia, accompagné par la SOCFIM, banque immobilière du Groupe BPCE, porte sur un investissement en VEFA de 20 millions d'euros environ auprès du promoteur Citanium.





