Audacia: Invest Securities abaisse légèrement sa cible information fournie par Cercle Finance • 26/07/2023 à 15:36

(CercleFinance.com) - Invest Securities maintient sa note d'achat sur le titre Audacia, avec un objectif de cours légèrement réduit, celui-ci passant de 11,4 à 11,1 euros.



Le CA du 1er semestre est ressorti à 4,2 ME (-16% ; +9% retraité du CA exceptionnel sur Quantonation 1 au S1 22) et dépasse les attentes d'Invest (3,6 ME) grâce aux fonds ISF qui perdurent et qui devraient contribuer significativement à la rentabilité.



L'analyste rapporte néanmoins que les résultats de ce 1er semestre ne constituaient pas un rendez-vous majeur, l'essentiel de la croissance et des attentes étant concentrées sur le second semestre avec les first closings attendus de Quantonation 2 et d'Expansion.



'Nos attentes sur le S2 étant élevées, l'avance prise à l'issue du S1 est une bonne nouvelle et conforte nos estimations 2023-25e qui demeurent inchangées', conclut le broker.