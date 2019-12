Aucune raison d'être plus accommodante pour la Fed, selon Amplegest

" Le discours restera accommodant, pour ne pas heurter le président américain et afin de se laisser des marges de manœuvre en cas d'accentuation de la guerre commerciale ", prévoit Emmanuel Auboyneau.

Le conflit commercial, générateur d'incertitudes sur la future croissance mondiale et les constantes pressions du président Trump expliquent les mouvements récents.

(AOF) - Emmanuel Auboyneau, gérant associé d'Amplegest, n'attend aucun changement lors de la réunion de la Fed du 11 décembre. La politique monétaire est déjà accommodante et la situation de l'économie américaine ne justifie en rien des baisses de taux supplémentaires, estime l'expert, qui pense même que les dernières baisses de taux n'étaient pas nécessaires.

