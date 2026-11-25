Le ministère américain de la Justice n'a ouvert aucune enquête formelle sur Jensen Huang avant l'intervention de Donald Trump en faveur de son retour à la tête de Nvidia, selon des informations rapportées par Reuters. Le ministre de la Justice, Todd Blanche, s'est appuyé sur deux enquêtes visant Super Micro Computer et Megaspeed International, des clients de Nvidia soupçonnés d'avoir organisé des exportations clandestines de puces avancées vers la Chine. Ces investigations n'ont révélé aucun élément indiquant que Jensen Huang avait enfreint la loi, agi pour le compte de Pékin ou sciemment transféré des technologies sensibles. Nvidia, qui n'était pas directement visé, a coopéré avec les autorités. Todd Blanche a ainsi informé Donald Trump et JD Vance qu'il ne disposait d'aucune preuve indiquant que le dirigeant représentait une menace pour la sécurité nationale, une appréciation ensuite transmise au conseil d'administration du groupe.

Jensen Huang n'a pas davantage fait l'objet d'une enquête de contre-espionnage, malgré les renseignements recueillis par les autorités américaines sur Alice Huang, ancienne dirigeante de Megaspeed avec laquelle il aurait entretenu une liaison. Cette dernière est soupçonnée de travailler pour les services de renseignement chinois, bien que ces liens n'aient pas été confirmés de manière indépendante. Selon le New York Times, Marco Rubio avait informé Donald Trump de cette relation présumée dès le mois de mai, tandis qu'Alice Huang aurait entretenu des contacts pendant plus d'un an avec un haut responsable du renseignement chinois. Jensen Huang, qui avait démissionné le 12 novembre à la suite de révélations concernant plusieurs relations extraconjugales, a reconnu avoir été infidèle sans confirmer spécifiquement cette liaison.

L'absence d'enquête approfondie suscite des critiques au sein du Congrès, où des élus républicains et démocrates jugent prématuré d'écarter les risques éventuels pour la sécurité nationale. Jensen Huang doit être entendu par les parlementaires la semaine prochaine. Plusieurs anciens responsables du renseignement estiment également que l'administration s'est écartée des procédures habituelles de contre-espionnage. Le FBI aurait néanmoins organisé au moins deux séances de sensibilisation aux méthodes d'espionnage chinoises auprès des dirigeants de Nvidia, sans que leur lien avec cette affaire ni la participation de Jensen Huang soient établis. Mardi, Todd Blanche a refusé de détailler les démarches ayant conduit à son appréciation, tout en réaffirmant l'absence de preuves d'agissements répréhensibles de Nvidia. Le groupe fait par ailleurs l'objet d'examens distincts au titre du droit de la concurrence.