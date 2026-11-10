Aucune discussion en cours entre l'Iran et les Etats-Unis

Téhéran et Washington ne mènent actuellement aucune négociation, a déclaré le chef du Conseil iranien de sécurité, Mohsen Rezaeï, dans une interview accordée à la chaîne Al Mayadeen.

L'Iran exige des Etats-Unis qu'ils répondent aux conditions énoncées dans l'accord provisoire conclu en juin avant une réouverture du détroit d'Ormuz et la reprise des discussions.

Mohsen Rezaeï a déclaré que Téhéran avait demandé une réponse "claire et sans équivoque" de Washington, mais qu'il n'avait encore reçu aucune réponse, ajoutant qu'il était possible que les Etats-Unis le fassent à l'avenir.

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi qu'il prévoyait de s'abstenir pour l'heure de mener des bombardements supplémentaires contre l'Iran, à la suite de demandes en ce sens émanant de pays de la région.

(Yasmine Ghania et Yomna Ehab; version française Camille Raynaud, édité par Benoit Van Overstraeten)