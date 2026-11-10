 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Aucune discussion en cours entre l'Iran et les Etats-Unis
information fournie par Reuters 10/11/2026 à 18:24

Ajouter Boursorama à vos sources

Téhéran et Washington ne mènent actuellement aucune négociation, a déclaré le chef du Conseil iranien de sécurité, Mohsen Rezaeï, dans une interview accordée à la chaîne Al Mayadeen.

L'Iran exige des Etats-Unis qu'ils répondent aux conditions énoncées dans l'accord provisoire conclu en juin avant une réouverture du détroit d'Ormuz et la reprise des discussions.

Mohsen Rezaeï a déclaré que Téhéran avait demandé une réponse "claire et sans équivoque" de Washington, mais qu'il n'avait encore reçu aucune réponse, ajoutant qu'il était possible que les Etats-Unis le fassent à l'avenir.

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi qu'il prévoyait de s'abstenir pour l'heure de mener des bombardements supplémentaires contre l'Iran, à la suite de demandes en ce sens émanant de pays de la région.

(Yasmine Ghania et Yomna Ehab; version française Camille Raynaud, édité par Benoit Van Overstraeten)

Guerre en Iran

Valeurs associées

Pétrole Brent
91,54 USD Ice Europ -0,72%
Pétrole WTI
86,23 USD Ice Europ -0,53%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
91,58 -0,67%
CAC 40
8 278,59 +0,55%
ADOCIA
3,8 +25,00%
SOITEC
96,8 -3,08%
2CRSI
17,1 -0,52%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank